Компания Fabio Kitchen

Фабио Кухни - занимаемся разработкой и реализацией мебельных проектов для квартир, офисов и загородных домов. За 15 лет успешно установили проекты кухонь, шкафов, гардеробных и другой мебели для наших клиентов. Мы работаем со всевозможными видами материалов: массив, шпон, эмаль, пластик, пленка, и только с проверенными поставщиками по бытовой технике, фурнитуре и камню.

Сегодня компания Fabio Kitchen — это команда высококлассных специалистов, которые готовы предоставить высокий уровень сервиса, начиная с консультаций по проекту и его расчёта, заканчивая доставкой и сборкой.

Вы можете поручить нам самые нестандартные проекты и быть уверены в их успешной реализации!

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