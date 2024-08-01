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Фабио Кухни - занимаемся разработкой и реализацией мебельных проектов для квартир, офисов и загородных домов. За 15 лет успешно установили проекты кухонь, шкафов, гардеробных и другой мебели для наших клиентов. Мы работаем со всевозможными видами материалов: массив, шпон, эмаль, пластик, пленка, и только с проверенными поставщиками по бытовой технике, фурнитуре и камню.
Сегодня компания Fabio Kitchen — это команда высококлассных специалистов, которые готовы предоставить высокий уровень сервиса, начиная с консультаций по проекту и его расчёта, заканчивая доставкой и сборкой.
Вы можете поручить нам самые нестандартные проекты и быть уверены в их успешной реализации!
Купить кухни в Москве на заказ от производителя Фабио это лучшее решение.
Ознакомьтесь с фото наших работ в онлайн каталоге кухонь, и закажите кухню с дизайном по вашему желанию от производителя кухонь в Москве. Приемлемые цены, уникальный дизайн и отлаженное производство позволяют нам гарантировать качество кухонь Фабио.
Вы оставляете заявку на сайте через форму, по телефону:
+7 (499) 649-57-02, или высылаете Ваши пожелания по почте.
Мы договариваемся с Вами о встрече в нашем шоу-руме или уточняем все необходимые детали для дистанционного расчёта.
Вы получаете 3D дизайн-проект Вашей кухни с грамотной и продуманной планировкой, а также расчёт стоимости.
Бесплатно доставим в любой район Москвы или МО и установим в кратчайшие сроки.
Мы собрали для Вас модели кухонных проектов, которые воплотили в жизнь для наших клиентов.
Компания Фабио Мебель работает напрямую с тремя крупнейшими мебельными фабриками в России по изготовлению мебели на заказ! Мы производим мебель и кухни с уникальным дизайном и индивидуальным подходом к каждому клиенту. Если вы ищите: где можно сделать мебель на заказ? То вам однозначно сюда!
На нашем сайте можно приобрести кухни на заказ и любую мебель на заказ по индивидуальным размерам. Сделаем мебель по вашему проекту, а если у вас нет проекта, наши дизайнеры учтут все ваши пожелания и составят его совершенно бесплатно!
Можно сделать заказ через наш сайт или связаться с нашими специалистами по телефону. Изготовим вашу мебель на фабрике-производителе за три недели и доставим в кратчайшие сроки!
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Заполните форму и получите расчёт с дизайн-проектом бесплатно, а также профессиональную консультацию от нашего специалиста!
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г. Москва, Ярославское ш., 19, стр. 1. ТЦ "Соле Молл"
Корпусная мебель и кухни в Москве на заказ от Фабио Мебель (Fabio Kitchen).
Заявки на сайте принимаем с 9:00 до 20:00
Для получения подробной информации оставьте заявку в специальной форме для расчёта проекта или звоните по телефону.
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